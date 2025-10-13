Miksi vessahätä pahenee juuri ennen kuin vessaan pääsee?
Kauppakassit käsissä, avaimet laukun pohjalla – ja juuri kotiovella pissahätä tuntuu yltyvän potenssiin sata!
Vaikka kauppareissulla vessahätä olisi ollut "aisoissa", kotiovella se saattaa yllättäen kiihtyä valtavaksi.
Tilanne on monille tuttu, kertoo urologi Tuomas Kilpeläinen. Syy löytyy virtsaamisprosessista, johon liittyy monenlaisia erilaisia toimintoja ja refleksejä.
– Tämä liittyy varmasti siihen, miten keskushermosto säätelee virtsarakon toimintaa. Keskushermosto vähän kuin ennakoi tilannetta: kohta rakon pääsee tyhjentämään. Sieltä alkaa tulla virtsarakkoon lihasseinämää kiihdyttäviä signaaleja, Kilpeläinen kuvaa.
Signaalien myötä lihas ikään kuin innostuu.
– Se rupeaa ottamaan ennakkoa, eli se alkaa tehdä pientä supistustoimintaa. Keho ennakoi tilannetta. Se on kuin Pavlovin koira: syljeneritys kiihtyy kellon soidessa, vaikka ruokaa ei tulisikaan. Tämä on opittu asia.
