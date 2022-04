"Aina ajattelen, että kyllä se tästä ohi menee" – Tanjan jatkuvat vessareissut olivatkin oire ärhäkästä sairaudesta

Tanja oli tottunut siihen, että aina syömisen jälkeen edessä on vessareissu. Alkuvuonna 2020 ripulointia alkoi esiintyä enenevissä määrin. Töistä ja arjesta tuli lähes mahdotonta, kun ripuli iski yli 20 kertaa päivän aikana. Pidätyskyvyn heikentymisen lisäksi Tanja kärsi voimakkaasta väsymyksestä ja ajoittaisista vatsakivuista.

Haavaisen paksusuolitulehduksen yleisyys ja oireet

Haavainen paksusuolitulehdus on pitkäaikainen tulehduksellinen suolistosairaus, joka on yleistynyt viimeisten kahden vuosikymmenen aikana etenkin nuorten keskuudessa . Vuosittain tauti iskee noin 1500 suomalaiseen. Sairastumisen taustalla vaikuttavat todennäköisesti esimerkiksi suolistobakteerit ja ravinto.

Paksusuolitulehduksen pääasiallinen oire on jatkuva ripuli. Uloste on usein veristä ja limaista. Myös vatsakivut ovat tavallisia. Vaikeasta tulehduksesta kertovia merkkejä ovat kuumeilu ja laihtuminen. Oireita voi ilmetä myös suoliston ulkopuolella esimerkiksi nivelissä ja luissa.

Aaltoileva taudinkulku on tyypillistä haavaiselle paksusuolitulehdukselle: oireet voivat olla pitkiäkin aikoja poissa ennen kuin taas palaavat. Tautiin liittyy kohonnut syöpäriski, minkä vuoksi potilaita seurataan säännöllisissä tähystyksissä.

Lääkkeiden jälkeen ainoa vaihtoehto oli avanne

Elämä avanteen kanssa vaatii totuttelua

Leikkauksesta on kulunut vuosi. Periaatteessa Tanja ei enää sairasta haavaista paksusuolitulehdusta, sillä hänellä ei enää suolta ole. Käytännössä elämä ei kuitenkaan ole palannut takaisin uomiinsa. Tanjalla on ollut totuttelemista uuteen arkeen avanteen kanssa.

Hän luonnehtii avanteen elävän omaa elämäänsä. Teatterissa Tanjan käsi on valmiina pussin päällä, jos avanne päättäisi alkaa äännellä kiusallisesti. Kerran 5-vuotias lapsenlapsi pyysi mummoaan hiljentämään rutisevan sammakon, minkä Tanja totesi olevan mahdoton tehtävä.

Tanja on palannut osin työelämään varhaiskasvatukseen, mutta uudeksi haasteeksi arjessa selviämisessä on muodostunut tyrä. Kotona sairastelun vuoksi fyysisesti huonoon kuntoon päässeen naisen tukena toimii puoliso. Kun oireilu oli pahimmillaan, mies katsoi aina pariskunnan mennessä johonkin, mistä löytyy lähin vessa. Avanteen saamisen jälkeen kumppani auttoi Tanjaa sen tyhjentämisessä.

Nyt kun tilanne on rauhoittunut, suunnittelee pariskunta ulkomaanmatkaa. Lentäminen avanteen kanssa jännittää. Tanja on kuitenkin jo tottunut pitämään vaihtovaatteita aina mukanaan. Toistaiseksi niihin on tarvinnut turvautua vain muutaman kerran.