Vessassa ei kannata selata puhelinta liian pitkään – tutkimus kertoo, miksi

Puhelimen selaaminen vessanpöntöllä liian pitkään voi lisätä peräpukamien riskiä.

Pitkät istuskelusessiot WC-pöntöllä puhelinta selaten voivat aiheuttaa ikäviä ja varsin kivuliaita seurauksia, kertoo amerikkalaistutkimus.

PLOS One -julkaisussa julkaistun tutkimuksen mukaan ihmiset raportoivat suuremmasta peräpukamien esiintyvyydestä, kun ottivat älypuhelimen mukaan vessaan.

Laajentuneet peräaukon laskimot

Peräpukamilla tarkoitetaan peräaukon laajentuneita laskimoita, kertoo Terveyskirjasto. Niihin liittyvät vaivat ovat yleisiä ja paranevat yleensä itsestään, joskin myös uusiutuvat usein.

Yleisimmin oireena on se, että kirkasta verta tulee pyttyyn ulostamisen jälkeen ja paperiin pyyhkiessä. Myös kutinaa ja epämiellyttävää tunnetta voi esiintyä.

Ummetus, pitkään istuminen, ylipaino ja raskaus voivat altistaa peräpukamille.

Tutkimus ja vessatottumuskysely

Tutkimuksen osallistujiksi kutsuttiin 125 aikuista. Heille tehtiin seulontakolonoskopia, ja heitä pyydettiin täyttämään vessatottumuksia koskeva kysely.

Heiltä kysyttiin muun muassa, selaavatko he nettiä vessassa. Lisäksi esitettiin kysymyksiä ponnistelusta ulostaessa, kuidun saannista ja liikuntarutiineista – tekijöistä, jotka vaikuttavat peräpukamien riskiin. Peräpukamien esiintyminen todettiin tähystyksellä.

Mervi kertoo suolistosyöpään sairastumisesta. Juttu jatkuu videon alla.

3:00 Mervi piti diagnoosia kuolemantuomiona, mutta parannuttuaan ei enää vaihtaisi elämäänsä entiseen.

Havainnot

66 prosenttia vastaajista kertoi käyttävänsä älypuhelinta säännöllisesti vessassa. He viettivät siellä merkittävästi enemmän aikaa kuin ne, jotka jättivät puhelimensa WC:n ulkopuolelle.

Noin 54 prosenttia vastaajista käytti puhelinta uutisten lukemiseen, kun taas noin 44 prosenttia vietti aikaansa sosiaalisessa mediassa.

Tutkijat havaitsivat, että säännöllinen älypuhelimen käyttö WC:ssä liittyi 46 prosenttia suurempaan riskiin saada peräpukamia. Noin 37 prosenttia puhelimen käyttäjistä vietti WC:ssä yli viisi minuuttia, kun taas ei-puhelimen käyttäjistä vain seitsemän prosenttia teki niin.

Ei kannata unohtua vessaan puhelinta selaamaan.Shutterstock

Näin puhelimen käyttö vessassa voi aiheuttaa peräpukamia

Peräpukamat yhdistetään usein pitkäaikaiseen istumiseen, mutta riski on suurempi, kun istutaan liian kauan WC-istuimella. Avoin WC-istuin painaa peräsuolen aluetta ja pitää takapuolen alemmassa asennossa kuin tavallisella tuolilla istuttaessa. Ajan myötä istuimen aiheuttama lisääntynyt paine voi johtaa veren pakkautumiseen peräsuoleen.

– Kun istut avoimen WC-istuimen päällä, lantionpohja ei saa lainkaan tukea, tutkimuksen tekoon osallistunut gastroenterologi Trisha Pasricha sanoo CNN:n haastattelussa.

Istumisen lisääntymisen ohella älypuhelimen käyttö WC:ssä voi lisätä peräpukamien riskiä huonon istuma-asennon vuoksi.

Nykyään ollaan huonossa asennossa

Paksu- ja peräsuolen sairauksiin erikoistunut kirurgi Hima Ghanta, joka ei osallistunut tutkimukseen, sanoo CNN:llä, että ihmisillä on taipumus kumartua katsoessaan alas puhelimeensa.

Se ei ole ihanteellista ulostamisen kannalta, koska paksusuolesta peräsuoleen ja peräaukkoon kulkeva reitti on kaareva. Kyykkyasento on parempi vaihtoehto sujuvalle suolen toiminnalle.

Ghanta sanoi, että ennen vanhaan ihmiset joutuivat kyykistymään eikä heillä yleensä ilmennyt yhtä paljon näitä ongelmia. Ulostamisasennon muuttaminen ja pidempiaikainen istuminen pahentavat peräpukamien riskiä.

Entä ummetus? Tutkimustulosten mukaan ongelmana on todennäköisemmin WC-istuimella vietetty aika kuin itse ponnistaminen

– Älypuhelinta käyttävät ihmiset eivät kärsineet ummetuksesta sen enempää kuin ne, jotka eivät käyttäneet puhelinta, Pasricha sanoo.

Peräpukamat yleistyvät nuoremmilla sukupolvilla

Vaikka tutkimukseen osallistui vain 45-vuotiaita ja sitä vanhempia, Pasricha katsoo, että tulokset voivat koskea myös nuorempia ihmisiä, koska heillä on todennäköismmin puhelin aina mukanaan.

– Tämä [45-vuotiaiden ja sitä vanhempien] ryhmä oli hyödyllinen, koska siinä oli ihmisiä, jotka eivät käyttäneet älypuhelimia WC:ssä. Näin meillä oli vertailuryhmä, Pasricha selitti.

– Se, että kolmasosa ei vienyt älypuhelimia vessaan, auttoi meitä ymmärtämään, miltä perustaso voisi näyttää, varsinkin, kun kuvittelen tilanteen olevan nuoremmille ihmisille merkittävämpi.

Toinen ulkopuolinen asiantuntija, gastroenterologi Sandhya Shukla, kertoi näkevänsä yhä useammin nuoria potilaita, joilla on diagnosoitu peräpukamavaivoja.

Vaikka muut tekijät, kuten vähäinen kuidun saanti ja ylipaino, voivat selittää ilmiötä, puhelimen selaus WC:ssä on Suklan mukaan yksi merkittävimmistä peräpukamien aiheuttajista.

Yksinkertaisin ratkaisu on olla ottamatta puhelinta mukaan WC:hen. Jos kuitenkin otat sen mukaan, lääkärit suosittelevat rajoittamaan istumisaikaa. Gastroenterologit ovat aiemmin neuvoneet, ettei WC-istuimella tulisi istua yli 10 minuuttia. Ihanteellisin aika olisi kolmesta viiteen minuuttia.

– Monien asiantuntijoiden mukaan ihanteellinen ulostamisaika on kolme minuuttia, mutta jokainen on yksilö, Shukla sanoi.

Katso myös video: Suolistosyöpä voi olla vaikea huomata – sairastanut kertoo tarinansa, kuinka syöpä saatiin selville

1:50

Diana Sillfors kertoo sairastumisestaan.

