Yövirtsaaminen on monimutkainen asia. Syy hädälle voi olla esimerkiksi virtsarakon varastointikyvyssä.

Toisiin se iskee, toisiin ei – nimittäin yöllinen vessahätä. Rakko saattaa herättää, vaikka illalla olisi käynyt vessassa. Jotkut heräävät virtsaamaan useita kertoja yössä.

– Itse asiassa yövirtsaaminen on aika mielenkiintoinen ilmiö. Se on monimutkainen prosessi sen suhteen, mikä kaikki siihen vaikuttaakaan, urologi Tuomas Kilpeläinen kuvaa.

"Ihmisen kuuluukin herätä, jos rakossa on paljon virtsaa"

Kilpeläisen mukaan yöllisessä hädässä voi olla kyse karkeasti kahdesta asiasta.

Ensimmäinen näistä on, että virtsaa erittyy runsaasti yöllä.

– Jos ihminen herää kaksi kertaa yössä, ja molemmilla kerroilla rakkoon on tullut vaikkapa puoli litraa virtsaa, niin virtsaa erittyy paljon yöaikaan. Munuaiset tuottavat sitä paljon, Kilpeläinen kuvaa.

Syy eritykselle on kiinni monista asioista. Onko illalla tullut juotua paljon?

– Jos lipittää vaikkapa teetä televisiota katsoessaan, tee tulee ulos yöaikaan, koska virtsaneritys ei toimi niin, että kun juo, niin saman tien vartin sisällä sieltä tulisi kaikki neste ulos. Se on pidempiaikainen prosessi, Kilpeläinen kuvaa.

Teenjuonnin tapauksessa yöllinen pissahätä siis on elimistölle aivan normaali tilanne.

– Ihmisen kuuluukin herätä, jos rakossa on paljon virtsaa.

Hätä vaatii vessakäyntiä: "Vaatisi erittäin rautaisia hermoja nukahtaa uudelleen"

Toinen syy keskiyön hädälle voi olla ongelma virtsarakon varastointikyvyssä.

– Rakon pitäisi pystyä säilömään muutama desilitra ennen kuin virtsahädän tunne tulee. Joillain ihmisillä rakko on hyvin pienikokoinen ja -vetoinen, ja ihminen herää hädän tunteeseen jo siinä kohtaa, kun rakossa on puolitoista desilitraa, Kilpeläinen kuvaa.

– Kun herää siihen, että on virtsahädän tunne, vaatisi erittäin rautaisia hermoja nukahtaa uudelleen ilman, että käy tyhjentämässä rakon varmuuden vuoksi.

Jos pissahätä herättää usein, mutta ulos tulee aina hyvin pieni määrä virtsaa, rakon toiminnassa voi olla häikkää.

– Tätä selvitellään niin, että pyydetään potilasta pitämään päiväkirjaa määristä, mitä hän juo iltaisin, ja määristä, joita virtsaa tulee kerralla ulos. Siitä nähdään, onko yöllisessä määrässä kyse siitä, että virtsaa erittyy liikaa, vai siitä, että varastointikyky on huono.

Muutkin syyt aiheuttavat: "Silloin voi tuntua, että herääminen johtui hädän tunteesta"

Yöllisiin vessakäynteihin kuitenkin vaikuttaa myös moni asia, joka ei liity virtsaelimiin. Esimerkiksi ahdistus tai unettomuus voivat johtaa hyvin kevyeen uneen, josta herää herkästi.

– Jos mieleen sitten livahtaa ajatus, että pitäisikö siellä vessassa käydä, kyllähän siellä herkästi käy. Silloin voi tuntua, että herääminen johtui hädän tunteesta, vaikka se ei olisi se pääsyy, Kilpeläinen sanoo.

Esimerkiksi uniapnean vuoksi vessahätä voi iskeä, koska hengitys on sairauden vuoksi katkonaista ja pinnallista, mikä nostaa verenpainetta yöaikaan. Kun verenpaine nousee, myös virtsaelimistö kiihtyy.

– Jos on sydämen vajaatoiminta, nestekierto elimistössä usein toimii vähän huonosti. Päivän mittaan tulee turvotuksia jalkoihin. Kun illalla menee vaakatasoon, turvotukset pääsevät sieltä verenkiertoon. Munuaisten toiminta kiihtyy, ja siksi virtsaneritystä tulee runsaasti öisin, Kilpeläinen sanoo.

– Yövirtsaisuus on monimutkainen juttu, ja sen takia lääkäri sitä tutkiessaan usein selvittelee muitakin sairauksia, jotka voisivat liittyä asiaan.

