Seksuaaliterapeutti neuvoo kysymään kumppanin seksitoiveista rohkeasti.
Naked Attraction Suomi -ohjelmastakin tutulta juontajalta, erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmiltä on hiljattain ilmestynyt jo kahdeksan vuotta sitten alun perin ilmestyneen naisen orgasmiin pureutuvan Iso O – matkaopas huipulle -kirjan uusi laitos (Kosmos, 2026).
Naisen orgasmit olivatkin aiheena, kun Kihlström vieraili Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa. Mutta pitäisikö kumppanin ottaa enemmän vastuuta naisen nautinnosta?
– Toivoisin, että kaikki miehet uskaltaisivat kysyä kumppaneiltaan, että mistä sä nautit. Ja myös toistaa sitä kysymystä, että mitä haluaisit tänään, mikä tänään tuntuisi hyvältä, Kihlström vinkkaa.
Kihlström kuvailee sitä luvanannoksi toiselle, että tämä voi kertoa, mitä oikeasti haluaa.
– Se ei ole välttämättä itsestäänselvyys naisille, hän muistuttaa.
Pätee kaikissa suhteissa
Ohje pätee kuitenkin kaikkiin sukupuoliin kaikenlaisissa suhteissa.
– Kyse ei ole vain heterosuhteiden haasteesta.
Kihlström neuvoo yksinkertaisesti olemaan kiinnostunut toisen nautinnosta.
– Se antaa jo paljon itsessään se kysymys, hän lupaa.