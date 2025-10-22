Ensitreffit alttarilla -seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen kertoo, miksi anaaliseksi voi piristää parisuhdetta.

Vaikka anaaliseksistä puhutaan enemmän kuin aiemmin, ei se vieläkään ole seksityylien main streamia eli valtavirtaa.

– Meillä liittyy aika paljon vielä vääriä uskomuksia anaaliseksiin. Se, että se olisi kipeää, likaista tai luonnotonta, seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen sanoo.

– On mahtavaa, että aiheesta on alettu puhua enemmän, koska siellä [anaalissa], jos jossain, on hermopäätteitä.

Haasta heteroseksin vahvoja rooleja

Pesosen mukaan heteroseksissä on edelleen vallalla vahvat roolit, joiden mukaan monet toimivat.

– Mies ottaa ja nainen antaa. Jos mietitään toisinaan, miksi vetovoimaa ei ole tai miksi toinen ei enää ole niin haluttava, syy voi olla tutuissa rooleissa.