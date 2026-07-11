Carolina Hurricanesin ruotsalaispuolustajan Joel Nyströmin nimeä ei löydy Stanley Cup -pokaalista. Aiemmin kohun aiheutti se, että omistaja Tom Dundon oli kaiverruttanut perheensä nimet pokaaliin.
Lue myös: Stanley Cup -kohu: Sebastian Ahon yllä odottamattomia nimiä
Stanley Cup -pokaaliin mahtuu korkeintaan 55 nimeä per joukkue. Kun Carolinan omistaja Tom Dundon oli kaiverruttanut perheensä nimetä pokaaliin, sai se sosiaalisessa mediassa valtavaa kritiikkiä. New York Post kertoo nyt, että ruotsalaispuolustaja Joel Nyströmin nimeä ei löydy pystistä.
Nyströmin nimen puuttumisen voi selittää helposti sillä, että hänellä kertyi 38 runkosarjaottelua Carolinassa ennen kuin hänet siirrettiin farmiseuraan. Vaatimuksena on 41 runkosarjaottelua, mutta joukkueet voivat pyytää erityislupaa nimen kaiverrukseen. Näin tehtiin Nicolas Deslauriersin kohdalla, joka pelasi seitsemän runkosarjaottelua ja yhden playoff-ottelun.
Sosiaalisessa mediassa on myös reagoitu siihen, että seurassa vuodesta 1993 lähtien ollut varustevastaava Bob Gorman ei saanut nimeään pokaaliin.