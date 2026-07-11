Jalkapallon MM 2026
MM-sensaatioluotsin tytär raivostui – nämä otsikot olivat liikaa
2:00Katso videolta Norjan ja Brasilian välisen ottelun maalikooste. Julkaistu 11.07.2026 09:05
Norjan jalkapallon MM-kisojen puolivälieriin johdattaneen päävalmentaja Ståle Solbakkenin tytär Ida Solbakken ei ollut mieluissaan britti- ja yhdysvaltalaismedioiden otsikoista.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Norja pudotti neljännesvälierissä Brasilian ja kohtaa puolivälierässä Englannin. Paikalla tiiviisti seuraamassa Norjan menestystarinaa ovat olleet päävalmentaja Solbakkenin vaimo Annika ja tytär Ida.
Ida Solbakken on noussut isojen medioiden otsikoihin, mutta suurimmaksi osaksi ulkonäkönsä takia.
– MM-valmentajan kaunis tytär tekee kannattajat hulluiksi bikinikuvillaan, kirjoitti brittiläinen The Sun.
– Norjan valmentajan tytär saa ihmiset kääntämään päätään viraaliksi nousseen MM-hetken jälkeen, kirjoitti puolestaan yhdysvaltalainen NY Post.
Solbakken kertoi Dagbladetille oman näkemyksensä asiaan.
– Ne olivat joitain yhdysvaltalaisia ja englantilaisia lehtiä. Ne olivat hiukan huonompia artikkeleita. Norjan mediassa on mielestäni ollut mukavia kirjoituksia, Solbakken sanoi.
– Niissä (yhdysvaltalais- ja brittimedioiden julkaisut) oli kyse Instagramista. Se oli vain täysin tarpeetonta, Solbakken totesi.
Katso pääkuvan videolta Norjan ja Brasilian välisen ottelun maalikooste.
Norjan päävalmentajan tytär Ida Solbakken raivostui MM-kisaotsikoinnista | MTV Uutiset
Feliks Heikkinen
MTV Uutiset