Poliisi epäilee, että Viitasaaren kerrostalopalo oli tahallaan sytytetty.

Kaksikerroksisen kerrostalon rappukäytävä vaurioitui pahoin tulipalossa eilen illalla Keski-Suomessa Viitasaarella.

Poliisi kertoo tänään, että palopaikalla tehtyjen tutkimusten ja puhutusten perusteella on syytä epäillä palon olleen tahallaan sytytetty.

Hätäkeskus sai kello 19.52 alkaen useita ilmoituksia kerrostalon rappukäytävässä syttyneestä palosta Haapaniementiellä.

Kiinteistön rappukäytävä vaurioitui pahoin tulipalossa, ja savuvaurioita tuli myös asuntoihin.

Rakennuksessa oli palon syttymishetkellä ainakin 16 henkilöä. Asukkaita ohjeistettiin pysymään asunnoissaan, ja henkilövahingoilta vältyttiin.

Talon asukkaille järjestettiin toinen yöpymispaikka Sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimesta.

Kaksikko nousi vaaleasta Volvosta

Poliisi pyytää tietoja tapahtumapaikalla olleesta valkoisesta tai harmaasta, ilmeisesti Volvo V70 -merkkisestä ajoneuvosta. Auto oli hieman ennen paloa ollut pysähtyneenä kerrostalon pihalla.

Autossa oli useita henkilöitä. Kuljettajan takaa takapenkiltä oli noussut kaksi miestä.

Toinen oli pitkätukkainen mies, jolla oli vaalea t-paita ja toisella miehellä tummat vaatteet, joissa oli vaaleita kuvioita. Molemmat olivat noin 180 senttiä pitkiä.

Poliisi pyytää havaintoja tapahtuneesta sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi. Viesti tulee otsikoida "Viitasaaren palo 10.7.2026".

Poliisi kertoo tutkivansa tapahtunutta törkeänä tuhotyönä.

Poliisi muistuttaa, että rikoksesta voi saada vähintään kahden ja enintään kymmenen vuoden vankeustuomion tunnusmerkistön täyttyessä.

Rikoksen tunnusmerkit täyttyvät, jos tuhotyössä on aiheutettu suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa ja rikos on myös kokonaisuutena törkeä.