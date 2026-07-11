Kalamies Roy Norro jakaa tärkeimmät vinkit ahvenen käsittelyyn.

Huomenta Suomessa kuultiin keskiviikkona 8.7. kalamiehen vinkkejä ahvenen käsittelyyn.

Keittiömestari ja kalamies Roy Norro demonstroi lähetyksessä, mitä kalalle pitää tehdä sen jälkeen, kun sen on napannut. Ahvenen perkaaminen ja fileointi on helppoa, kun tietää pari kikkaa!

– Tässä on hyvä malli siitä, että missä kunnossa kalaa kannattaa säilyttää, jos sen kokonaisena säilyttää. Eli sieltä on sisälmykset ja kidukset poistettu, Norro demonstroi lähetyksessä.

Kalamiehen supertärkeä vinkki

Jos kala on itse ongittu, kala täytyy ensimmäisenä tainnuttaa. Sen jälkeen se verestetään.

– Se on ihan supertärkeää, jos halutaan laadukasta kalaa. Se vaikuttaa makuun ja säilyvyyteen todella paljon.

Säilyvyydessä voi Norron mukaan olla useamman päivän ero riippuen siitä, onko kala verestetty vai ei.

Säilyvyyteen vaikuttaa tietysti olennaisesti myös se, mitä kalalle tämän jälkeen tehdään. Norro suosittelee pitämään kalareissulla mukana kylmälaukkua, jossa on runsaasti kylmäpanoksia.