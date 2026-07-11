Susanna Penttilä nauttii sinkkuvuosista.

Onlyfans-vaikuttaja Susanna Penttilä vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.

Penttilä kertoo olevansa sinkku, eikä aktiivisesti haikaile parisuhteen perään.

– Minulla ei ole poikaystävää, mutta on Onlyfans-tiimi. Se on kivaa yhdessä oloa ja chillailua.

Sinkkuelämä on Penttilälle mieluista.

– Nautin tästä tilanteesta niin paljon nyt. Olen koko ikäni seurustellut. Olen ollut nyt tämän Onlyfans-ajan sinkkuna ja tämä on hanaa. Parisuhde on myös ihanaa, mutta se on myös haastavaa, Penttilä kertoo.

Millainen on Penttilän unelmien mies?

– Aito, nauravainen, hymyileväinen ja luotettava tietyissä suhteissa.

– Mulla on niin kova vaatimustaso, kun on ikää jo tämän verran, niin tietää mitä haluaa. Olen ehkä tottunut vähän liian hyvään. Taso on korkea, kun on päässyt ajamaan Ferrareilla. Vaikka se voi olla ihan miellyttävä tunne ajaa vanhemmalla Toyotalla, Penttilä nauraa.