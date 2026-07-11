Keskusrikospoliisi selvittää, onko Suomessa tapahtunut jotain, mitä Belgian tutkinnassa ei käsitelty.
Belgiassa pitkään vankeuteen toiminnasta terroristijärjestö Isisissä tuomittu mies on epäiltynä terrorismitutkinnassa Suomessa, kertoo keskusrikospoliisi.
Mies on yksi kuudesta epäillystä esitutkinnassa, joka koskee radikaali-islamistiseen toimintaan ja Isisiin liittyvää epäiltyä terrorismirikosta. Asiaa tutkitaan nimikkeellä terroristiryhmän toimintaan osallistuminen.
Keskusrikospoliisi selvittää, onko Suomessa tapahtunut jotain, mitä Belgian tutkinnassa ei käsitelty.
Tutkinta alkoi vuonna 2024, jolloin asiassa oli viisi epäiltyä. Heistä kolme oli lyhyen aikaa vangittuna.