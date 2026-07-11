Saint Lucian Julien Alfred juoksi yleisurheilun Timanttiliigan Monacon osakilpailun 200 metrillä hirmuajan 21,51.
Alfredia kovempaa on tällä vuosituhannella ainoastaan juossut Jamaikan Shericka Jackson, joka on kaikkien aikojen tilastossa toisena ajalla 21,41. Kärkipaikkaa pitää edesmennyt ME-nainen USA:n Florence Griffith-Joyner ajalla 21,34, joka on vuodelta 1988.
25-vuotiaan Alfredin aiempi ennätys oli 21,71. Hän nousi kaikkien aikojen tilastossa peräti yhdeksän sijaa. Saintlucialainen voitti Timanttiliigan kisan reilulla kahdella kymmenyksellä. Toinen oli Brittiläisten Neitsytsaarien Adaejah Hodge ajalla 21,76 ja kolmas Yhdysvaltain Gabrielle Thomas, joka kellotti lukemat 21,84.
Katso Alfredin veto pääkuvan videolta.