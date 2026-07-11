Kirjailija ja mediapersoona Mika Ilmén korjauttaa korviaan erikoisessa paikassa.
Mediapersoona Mika "Immu" Ilmén vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.
Ilmén on harrastaut ja otellut vuosien saatoissa eri kamppailulajeissa, jonka vuoksi hänen korvansa ovat täynnä vaurioita.
– Verikorva, kukkakaalikorva. Nämä tulevat kamppailu-urheilusta. Kun siihen tulee sellaista osumaa ja ei ole aikaa parannella niitä kauheasti.
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Ilmén kertoo, että korvat tyhjennetään yleensä injektioneulalla ja sitten taas jatketaan. Hän kertoo suosivansa eläinlääkäriä omissa toimenpiteissään.
– Niitä on korjattu ihan lukemattomia kertoa. Eläinlääkäri on ollut tosi hyvä. Hän laittaa sellaisen samanlaisen piikin, kun jollekin lehmille, Ilmén kuvailee.
Kerran korva oli niin pahassa kunnossa, että sen poistoa jopa harkittiin.
– Se sojotti jo tuonne alaviistoon. Siihen oli tosi lähellä, että tulee kuolio ja sitten se pitäisi poistaa.
Mihin Immu törsää ja onko hän parisuhteessa?