Ruotsin golftähti Maja Stark joutui erikoisen tilanteen eteen, kun hän loukkaantui kesken aamiaisen.

Stark on paraikaa pelaamassa Evian Championship -major-turnauksessa ja on kahden kierroksen jälkeen jaetulla yhdeksännellä tilalla. Tilanne olisi voinut kuitenkin olla eri aamiaisella sattuneen eriskummallisen tapahtuman takia.

– Niskani meni aivan yhtäkkiä lukkoon aamiaisella ja pystyin tuskin liikuttamaan sitä, Stark kertoi Aftonbladetille.

Toinen kierros ei mennyt täysin tuskatta.

– Selvitimme kuitenkin sen ja pelasin suhteellisen hyvin. Olen iloinen, että pystyin svingaamaan kunnolla ja olin valmiina, kun alkoi sattua, Stark totesi.

Stark on voittanut urallaan yhdeksän turnausta, joista yksi on major. Hän oli vuonna 2025 ykkönen Yhdysvaltain avoimissa.