Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra odottaa ensimmäistä lastaan, kertoo Iltalehti.

Toukokuussa 40 vuotta täyttänyt Diarra kertoo Iltalehdelle, että lapsen on määrä syntyä marraskuussa. Diarra kertoo keskustelleensa lapsen hankkimisesta aviomiehensä Jari Järvenpään kanssa useasti. Pohdinnan jälkeen pari päätti yrittää lasta, vaikka äitiys ei ollut hänelle alun perin itsestäänselvä haave.

Äitiyteen liittyy Diarran mukaan myös huolta. Hän kertoo olevansa vakuuttunut, että lapsi tulee kokemaan rasismia Suomessa. Samalla hän toteaa tekevänsä kaikkensa, jotta lapsella on "kanttia vastustaa sitä ja puolustaa itseään".

Diarra on vihreiden entinen varapuheenjohtaja. Hänet valittiin kansanedustajaksi vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.