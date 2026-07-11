Viikonloppu sujuu erittäin lämpimässä säässä. Liikkeellä on myös ukkosrintamia.
Lauantaina koko Suomi pääsee nauttimaan helteistä. Korkeimmat lämpötilat nähdään näillä näkymin Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa, missä mittarin uskotaan kipuavan yli 30 asteen.
– Muuallakin on hellettä. Uudenmaan länsiosassa ja Varsinais-Suomessa ylin lämpötila tulee olemaan noin 27 astetta, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Ismo Kääriäinen.
Olosuhteet muuttuvat paikoin jopa trooppisen tuntuisiksi, sillä liikkeellä on myös ukkosrintamia ja sadealueita. Sateet kohdistuvat lauantaipäivän osalta eteläiseen Suomeen.
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Ukkosta ja 30 asteen lämpöä
Ukkosrintamat ajoittuvat sen sijaan iltaan ja ne liikkuvat idästä länteen päin.
Sunnuntaina pilvisyys lisääntyy, mutta sää jatkuu monin paikoin helteisenä ja 30 asteen rikkoutuminen on silloinkin todennäköistä. Lapin suunnalla sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmalla lämpötila laskee tuulisen sään vuoksi.
– Etelä- ja Keski-Suomessa on kuitenkin 25–30 astetta. Ukkoskuurojen painopiste on sunnuntaina Lounais-Suomessa, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia laajemmallakin alueella.