Maanviljelijöiden kannattaa tarkastaa heinäpellot ennen niittämistä lintujen ja nisäkkäiden varalta.

Heinäpellot ovat oivia paikkoja luonnon eläimille pesiä ja piilotella.

Niittämätön pelto voi olla esimeriksi kaurisemon näkökulmasta houkutteleva paikka jättää vasa turvaan pedoilta.

Ihmisen voi olla kuitenkin hankala löytää heinäpiilossaan tiukasti lymyävä eläin mahdollisista yrityksistä huolimatta.

Metsästäjäliiton tiedotteen mukaan riistaverisestä koirasta voi olla iso apu eläinten löytämisessä ennen niittokoneen saapumista pellolle.

Tiedotteen mukaan riistaa hakemaan tottunut koira ja kokenut ohjaaja käyvät nopeasti isommankin peltokuvion läpi vasojen varalta.

Aloita niittäminen keskeltä peltoa

Muitakin keinoja löytyy.

Otollisissa olossa droonilla ja lämpökameroillakin voi käydä läpi suuria alueita nopeasti. Koirakko on Metsästäjäliiton tiedotteen mukaan tosin usein helpompi löytää apuun kuin hyvin varusteltu drooni.

Yksi konsti on asettaa muutamaa päivää ennen niittoa pellolle seipäitä, joissa on esimerkiksi pitkä ja ohut suikale muovia tai muuta tuulessa liehuvaa ja ääntä pitävää materiaalia.

– Tämä on saattaa olla riittävä pelote kaurisemoille, jolloin ne kuljettavat vasat turvallisempaan paikkaan heinäpellolta, tiedotteessa neuvotaan.

Niitto kannattaa lisäksi aloittaa keskeltä peltoa.