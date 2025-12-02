HIFK:n päätös jäädyttää Lennart Petrellin pelinumero on herättänyt keskustelua varsinkin, kun seuraikoni Ville Peltonen on saanut yhä odottaa vuoroaan.

Petrellin numero 32 nousi lauantaina Helsingin jäähallin kattoon samaan komeaan riviin useiden seuralegendojen kanssa.

Päätös on jakanut mielipiteitä. Vuoden 2011 mestari edusti SM-liigassa vain HIFK:ta, joten Petrellin kohdalla voidaan puhua viimeisen päälle seurauskollisesta pelaajasta.

Samaan aikaan ihmetystä on herättänyt, miksi saman mestarijoukkueen kapteeni Ville Peltonen on yhä saanut odottaa vuoroaan?

– Ville on Suomi-kiekon legenda, mutta uskoisin, että tuossa on syynä, että Ville on pelannut Suomessa Liigassa muuallakin, MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi perusteli Hockey Night Maanantai -ohjelmassa.

Eli viittaat Jokereihin?

– No viittaan Jokereihin, kyllä.

Peltonen lähti HIFK:sta NHL:ään vuoden 1995 maailmanmestaruuden jälkeen. Toisen NHL-jaksonsa jälkeen hän palasi Suomeen, mutta paikallisvastustaja Jokereiden väreihin.

Jokerit voitti Peltosen kipparoimana SM-kultaa heti ensimmäisellä keväänä 2002. Sama toistui pitkän odotuksen jälkeen myös HIFK-kapteenina vuonna 2011. Pelaajauransa jälkeen Peltonen valmensi HIFK:ta neljän kauden ajan, kunnes sai väistyä tehtävästään viime kevään jälkeen.