Poliisin mukaan kaksi henkilöä on otettu kiinni.
Helsingin keskustassa sijaitsevassa Tokio Karaoke -baarissa tapahtui silminnäkijöiden mukaan puukotus torstai-iltana, uutisoi Iltalehti.
Myös Ilta-Sanomien mukaan poliisin partioita ja teknistä tutkintaa on paikalla kyseisessä baarissa. Baarin kerrotaan olevan tyhjennetty.
Poliisi on tiedottanut Helsingin keskustassa sijaitsevalla Mikonkadulla tapahtuneen väkivaltarikoksen. Poliisin mukaan tilanteessa käytettiin teräasetta.
Yksi henkilö loukkaantui tilanteessa ja hänet toimitettiin sairaalaan. Kaksi henkilöä on otettu kiinni.