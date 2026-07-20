Erikoinen pesukarhu hurmaa ihmisiä sosiaalisessa mediassa.
Yhdysvaltain länsirannikolla Seattlen kaupungissa vipeltää pesukarhu, joka on noussut paikalliseen ja sittemmin globaaliin julkisuuteen erikoisen ulkomuotonsa ja liikkumistyylinsä takia.
Nisäkkäästä uutisoivat muun muassa New York Post ja Seattle Times.
Jimothyksi nimetyllä eläimellä on ilmeisesti jonkinlainen selkärangan epämuodostuma. Sen olemus on niin huomiota herättävä, että paikalliset asukkaat seuraavat yksilön liikkeitä ja päivittävät niitä sosiaaliseen mediaan.
NY Postin haastattelema asiantuntija muistuttaa, että huvittavana pidetty ominaisuus saattaa aiheuttaa eläimelle kipuja ja liikerajoituksia, millä puolestaan voi olla vaikutuksia sen kykyyn hankkia ravintoa tai hakeutua suojaan vaaroilta.
On mahdollista, että yksilön elinikä jää tavanomaista pesukarhua lyhyemmäksi.