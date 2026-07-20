Mikä tämä edes on? Erikoinen pesukarhu hurmaa somessa

NY Postin haastattelema asiantuntija muistuttaa, että huvittavana pidetty ominaisuus saattaa aiheuttaa eläimelle kipuja ja liikerajoituksia, millä puolestaan voi olla vaikutuksia sen kykyyn hankkia ravintoa tai hakeutua suojaan vaaroilta.

Yhdysvaltain länsirannikolla Seattlen kaupungissa vipeltää pesukarhu, joka on noussut paikalliseen ja sittemmin globaaliin julkisuuteen erikoisen ulkomuotonsa ja liikkumistyylinsä takia.

Kantarellit voikin putsata näin helposti ja nopeasti!

Asukas seurasi pennusta asti

– Se oli niin pieni ja kömpelö. Mutta sen emo ja sisarukset olivat aina niin kärsivällisiä ja huolehtivaisia ja estivät sitä putoamasta ja joskus ne vain kantoivat sitä, Trammell kuvailee Seattle Timesille.