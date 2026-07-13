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"Strutsien Big Brother" alkoi MTV Katsomossa! Tekijöillä vinkki seuraajille

9:32 Studio Helsingin tuottajat Heli Sivunen ja Tommi Ojala kertoivat StrutsiLivestä Huomenta Suomessa.

Julkaistu 13.07.2026 18:54

Suositut eläin- ja tapahtumalivet ovat saaneet maanantaiaamuna jatkoa, kun MTV Katsomossa alettiin seurata strutsien syntymistä suorassa lähetyksessä. MTV Katsomossa käynnistyi maanantaiaamuna poikkeuksellinen livelähetys, kun ruutuun ilmestyi rivistö strutsin munia. MTV:n katsojat voivat seurata Nurmijärveltä Ketolan strutsitilalta lähetettävästä StrutsiLivestä munien kehittymistä poikasiksi kaikkiaan kuukauden ajan. Kamera seuraa livessä ensin munia hautomisalustalla ja kuoriutumisvaiheessa ja lopuksi pikkustrutseja niiden ottaessa ensiaskeliaan. Suoran lähetyksen ensimmäiset päivät keskittyvät haudontaan. Varsinaisen kuoriutumisen odotetaan käynnistyvän lähipäivinä. Voi katsoa suoraa lähetystä tästä. Lue myös: Näin strutsin poikaset kuoriutuvat ja kehittyvät – tästä alkaa strutsilive! "Strutsien Big Brother" Lähetyksen tuottavat Studio Helsingin perustajat Heli Sivunen ja Tommi Ojala, joiden korviin idea livestä tuli Huomenta Suomen toimittajan ja kuvaajan vierailtua Ketolan tilalla.

Ohjelma on Ojalan mukaan yksi erikoisimmista, joita hän ollut koskaan tuottamassa. Hänet tunnetaan muun muassa useista eri tosi-tv-ohjelmista, kuten Love Islandista, Lapin poliiseista, Selviytyjistä ja Big Brotherista.

– Erikoisimmista päästä on kyllä. Ehkä samankaltaisin on Big Brother, jota ohjasin kolme kautta. Viimeisen kauden vuonna -21 toimin ohjelman teknisenä tuottajana, jolloin oli tarkoitus suunnitella se, miten ohjelma rakennetaan teknisesti uusiksi. Strutsilive on vähän tämmöinen Big Brother strutseille, Ojalan kommentoi Huomenta Suomen haastattelussa.

Sivunen ja Ojala ovat pariskunta, ja strutsien parissa työskentely on sopinut Ojalan mukaan heille hyvin.

– Me olemme senluonteisia tyyppejä, että tykkäämme mieluummin ratkaista ongelmia kuin puida niitä – jos vaikka tapahtuu jotakin yllättävää ja kaikki menee päin mäntyä. Näin tässäkin tilanteessa, kun meidän piti kolmeen peltihökkeliin rakentaa monikameratuotanto yhteyksineen ja sähköt katkeilivat kerran viikossa.

– Tämä on ollut ihan unelmaprojekti meille ja aivan uskomattoman hauskaa, vaikka se on ollut myös haastavaa ja hirveän lyhyellä aikavälillä tehty, Sivunen lisää.

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Miksi munat olivat väärinpäin?

Täysin kommelluksitta liven pystyttäminen strutsitilalle ei ole mennyt. Teknisiä haasteita on riittänyt muun muassa laitteistolle hankalan hautomon lämpimän ja kostean ilman takia.

Isoimman yllätyksen tarjosi kääntyvä hautomishylly, jonka takia liven tekijät luulivat eräänä päivänä hautomon kameran pudonneen lattialle.

– Yhteystestit paikan päälle näyttivät silloin ensin, että kaikki oli normaalisti. Mutta kun katsoin kuvaa puhelimesta hetken päästä, munat olivatkin ylösalaisin. Olin varma, että kamera on pudonnut ja kauhistuin, mitä on tapahtunut, että apua, ei voi olla totta. Mutta kävikin ilmi, että hautomishyllyt kääntyvät säännöllisin väliajoin ja kaikki oli todellisuudessa ok, Ojala selvittää.

Punainen lippis säikytti

Strutsit ovat projektin myötä oppineet jo tunnistamaan liven tuottajat. Sen he oivalsivat, kun eläimet alkoivatkin yhtäkkiä taas vierastaa heitä.

– Ne suhtautuivat jotenkin eri tavalla, vähän säikkyivät ja menivät pikkasen karkuun. Ihmettelin ensin, mikä juttu tässä on, mutta sitten tajusin, että olin vaihtanut lippistä. Minulla oli punainen lippis silloin, eivätkä strutsit ymmärtäneet sitä ollenkaan. Kun vaihdoin takaisin harmaaseen lippikseen, ne tulivat taas aidan taakse, Ojala kertoo.

Eläimiä ei satuteta eikä häiritä

Sivunen tähdentää, että eläinten hyvinvoinnista ei ole tingitty eikä tingitä liveä tehdessä missään vaiheessa.

– Me on tehty kaikki sen mukaan, että mikään valo tai meidän häsäämisemme siellä ei häiritse eläimiä, koska ne ovat tosi herkkiä.

Sivunen kiittelee tilan pitäjiä poikkeuksellisesta avoimuudesta ja siitä, miten hyvin strutseista maatilalla pidetään huolta.

– Ainut hetki, milloin kuva muuttuu tai katkeaa, tai ruudussa näkyy "hetkinen"-kuva, jos esimerkiksi tilan isäntä Janne haluaa siivota sillä alueella. En minäkään halua, että minua kuvataan suorana telkkarissa, kun minä siivoan. Heidän pitää antaa tehdä rauhassa työnsä.

– Mutta jokaista strutsimunaa kohdellaan kuin Fabergé‑munaa.

Älä googlaa etukäteen!

Jos ei ole aikaa katsoa livestriimiä muuten, Sivunen kehottaa seuraamaan sitä edes sen verran, että näkee lintujen kuoriutumishetken.

– Pikkustrutsit ovat supersöpöjä ja todella jännän näköisiä. Eikä kannata googlata etukäteen, miltä ne näyttävät. Ne näyttävät tosi erilaisilta kuin aikuisina, Sivunen sanoo.

– Poikasen ulkonäöstä ei voisi ikinä uskoa, miltä ne tulevat näyttämään myöhemmin, Ojala lisää.

Kuvassa Ketolan strutsitilan aikuisia lintuja.

Strutsi pähkinänkuoressaan Strutsi on suurin nykyisin elävä lintu.

Lintu voi kasvaa jopa 2,8 metriä korkeaksi.

Strutsi on lentokyvytön, mutta voi juosta 65 kilometrin tuntinopeutta.

Se elää villinä Afrikassa, mutta sitä tarhataan kaikkialla maailmassa, Suomessakin, munien, lihan ja höyhenten takia.

Ketolan Strutsitilan perustajat toivat linnun munia Suomeen yli 30 vuotta sitten. Nurmijärvellä on nykyisin maan suurin strutsiesiintyvyys väkilukuun nähden.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.

MTV:llä alkoi strutsilive! | MTV Uutiset