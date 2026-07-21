Sopimukseton Patrik Laine on kuuma nimi. Seuravaihtoehtoja pulpahtelee.

Vaikka suomalaishyökkääjän päättynyt kausi oli todella vaikea Montrealissa, on Laineen nimi tasaisesti esillä Pohjois-Amerikan kiekkomedioissa.

Mihin seuraavaksi? Millaisella sopimuksella?

Lainetta on erilaisissa yhteyksissä huhuttu ja soviteltu ainakin Los Angelesiin, Minnesotaan ja Torontoon.

Tuoreimmissa spekulaatioissa esiin nousevat nyt myös Jarmo Kekäläisen manageroima Buffalo Sabres ja New York Rangers.

Buffalo hakee vahvistusta luovuttuaan pisterohmu Alex Tuchista, myös Rangers tarvitsisi The Athleticin mukaan maaleja.

28-vuotias Laine pelasi viime kaudella vain viisi NHL-ottelua Canadiensissa. Hän on kärsinyt lähivuosina loukkaantumisista ja Montrealissa vastuu jäi lopulta myös kuntoutumisen jälkeen saamatta.

On mahdollista, että Laineen seuraava NHL-sopimus on yksivuotinen, niin sanottu matalan riskin diili, mikä olisi The Athleticin mukaan juuri sopiva Rangersin kuvioon.