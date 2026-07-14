Video tallensi, kun biisoni iski voimalla isoisään.

Yhdysvalloissa sijaitsevassa Yellowstonen kansallispuistossa tapahtui viime viikolla kammottava tilanne, kun biisoni pillastui yllättäen leirintäalueella oleskelleelle miehelle.

Uutiskanava CNN kertoo, että Carl McDaniel, 65, oli alueella iltakävelyllä pojanpoikansa kanssa, kun he näkivät yllättäen valtavan biisonin makaamassa noin 90 metrin päässä ruohikolla. Kaksikko otti eläimestä valokuvan ja jatkoi matkaa tietä pitkin.

Pian paikalla ollut autoilija päätti töötätä biisonille, joka sai sen ilmeisesti pillastumaan. Tämän jälkeen eläin nousi jaloilleen ja lähti juoksemaan kohti heitä.

Vaari ehti sanoa lapsenlapselleen, että hänen tulisi juosta toiseen suuntaan.

Video näyttää, kuinka biisoni jahtaa isoisää noin 30 sekunnin ajan puiden ympäri. Pian eläin tempaisee päällä miehen ilmaan noin kahden metrin korkeuteen.

"Se olisi voinut talloa tai puskea minut hengiltä"

CNN:n mukaan McDaniel sai tilanteessa vakavan reisiluun murtuman, joka vaati lopulta leikkauksen. Mies toipuu tällä hetkellä tapahtuneesta ja pystyy jo kävelemään.

McDaniel on onnellinen, että selvisi tilanteesta hengissä.

– Se seisoi aivan päälläni. Se olisi voinut talloa tai puskea minut hengiltä, mutta ei tehnyt niin, hän muistelee.

Kyseessä on jo toinen Yellowstonessa tapahtunut biisonihyökkäys tänä vuonna. Kansallispuisto ohjeistaa, että eläintä ei saa missään nimessä lähestyä ja pitämään siihen kohdatessa tuntuvan turvavälin.

Kansallispuisto ohjeistaa, että jos biisoni lähestyy ihmistä, on tilanteesta peräännyttävä rauhallisesti ja hakeuduttava välittömään suojaan esimerkiksi puiden tai ajoneuvon taakse.