Valkoinen talo tiedottaa tulleista nettisivuillaan.
Yhdysvallat asettaa Kanadalle 50 prosentin tuntitullit osaan tuontituotteista. Asiasta kertoo Valkoinen talo nettisivuillaan.
Uusia tulleja perustellaan yhdysvaltalaisten tuotteiden, kuten alkoholin, maitotuotteiden ja autoteollisuuden epäoikeudenmukaisella kohtelulla.
Yhdysvaltain tullien kohteina ovat muun muassa viini, jääkiekkomailat, sementti, uima-altaat, onkivavat, huonekalut ja peruukit.
Donald Trump vetoaa tullipäätöksessään vuoden 1930 tullilain pykälään 338, joka sallii presidentin määrätä 50 prosentin rangaistuksen kumppaneille, joiden katsotaan syrjivän yhdysvaltalaisia tuotteita.
Tullit tulevat voimaan 19. elokuuta, kertoo Valkoinen talo tiedotteessaan.
Kanadan pääministeri Mark Carney toteaa lausunnossaan Trumpin aiempien tullien rikkoneen Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimusta ja Kanadan ainoastaan vastanneen Yhdysvaltain toimiin. Hän sanoo hallituksensa tehneen kattavia ehdotuksia kauppakiistojen ratkaisemiseksi.
Hänen mukaansa Kanada uskoo vapaaseen ja reiluun kauppaan. Carney sanoo, että Kanada on valmis neuvottelemaan Yhdysvaltain kanssa molempien maiden kansalaisten hyväksi.