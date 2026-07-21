Puskavisiitin jälkeen koiran turkki voi olla täynnä vihreitä jyväsiä. Asiantuntijat kertovat, mistä kasvista on kyse.
Moni koiranomistaja on saattanut törmätä tilanteeseen, jossa oma koira ilmestyy puskasta turkki täynnä vihreitä siemeniä, joita voi olla hieman ärsyttävääkin nyppiä turkista pois.
Mistä oikein on kyse?
Kyläkellukan pähkylän kärjessä on väkänen, jonka avulla se tarttuu herkästi koiran turkkiin tai ihmisen vaatteisiin kiinni.MTV
Lenkillä koiran turkkiin voi tarttua satoja jyväsiä.MTV
– Äkkiseltään katsottuna nuo koiran turkkiin takertuneet jyväset näyttäisivät olevan kyläkellukan (Geum urbanum) vielä raakoja pähkylöitä, kertoo Pohjois-Kymen Luonto ry:n Luonnonkukkienpäivän retkiopas, kasviasiantuntija Anni Kiviniemi MTV Uutisille ja jatkaa:
– Kyläkellukka on maan lounais- ja eteläosan taajama-alueilla suorastaan tavanomainen hieman vähemmälle hoidolle jääneillä reunustoilla ja joutomailla.