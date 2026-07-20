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Tiina näki saunan ikkunasta jotain uskomatonta – "Se taitaa tulla meille kahville"

0:45 Pikkukarhu yllätti Tiina Pylkkäsen saunareissulla Pielavedellä: "Nalle tulee meille"

Julkaistu 19 minuuttia sitten

Saunailta Pielavedellä sai lauantaina yllättävän käänteen, kun pikkukarhu päätti tulla uiden tervehtimään mökkiläisiä. Tiina Pylkkönen ikuisti lauantai-iltana puoli kymmenen aikoihin Pielavedellä Pohjois-Savossa harvinaisen näyn. Pylkkönen oli miehensä kanssa saunomassa mökillään Petäjäjärven rannalla, kun vedessä alkoi tapahtua. Pariskunta huomasi karhun lipuvan rantaa kohti uiden. Lue myös: Korkeasaaren eläimet saavat viilentäviä herkkuja helteen keskellä – katso kuvat Pylkkönen otti kännykän käteen ja alkoi videoida näkyä sisältä ikkunan läpi. Puoliso katseli karhun ohi uintia rohkeasta mökin terassilta. Karhu ei tästä häiriintynyt vaan jatkoi rauhallisesti uimista. Matkaa mökkiläisiin oli Pylkkösen mukaan noin 30 metriä. – Se oli niin lähellä, että sanoin jo, että se taitaa olla tulossa meille kahville, Pylkkönen naurahtaa. Huvittava yksityiskohta tapauksessa oli se, että Pylkkösen koiran nimi on Nalle. Se kuitenkin nukkui koko oikean nallen ohiuinnin ajan onnellisesti saunamökin sisällä. Lue myös: Karhu löysi "pitopöydän"– 40 kiloa hunajaa hävisi Ihmismäinen veteen astelu ihastutti Pylkkönen kertoo huomanneensa karhun jo hetkeä aiemmin, kun se lähti liikkeelle mantereelta naapurin tontilta.

– Ensin se ui meidän mökkimme lähellä olevaan saareen. Siellä se vähän aikaa touhuskeli jotain ja nousi välillä seisomaankin hankaamaan selkäänsä mäntyyn. Sitä kutitti varmaan tai piti jättää omat hajut paikalle, Pylkkönen arvioi MTV Uutisille.

– Sitten se siitä nätisti katseli järvelle ja laskeutui mukavasti uimaan meille päin.

Pylkkönen sanoo ihastelleensa sitä, miten ihmismäisen hienosti karhu laskeutui veteen.

– Minulla ei ollut siinä vaiheessa vielä kamera päällä, kun se lähti uimaan, mutta tosi ihanasti se kulki veteen niin kuin ihminen, ensin hyvin varovasti tunnustellen, "onkohan tämä vesi vähän viileätä", ja sitten nätisti liukui uimaan ihan niin kuin me ihmisetkin. Se oli minusta kaikkein hauskinta.

Karhu ui koiraa

Karhun uimista Pylkkönen kuvaa koiramaiseksi.

– Nauroin, kun kysyin puolisolta, mitähän se karhu ui, niin puoliso sanoi, että karhua. Mutta oikeasti varmaan samalla tyylillä kuin koira se siellä veteli menemään.

– Ja järvellä näkyi oleva myös iso kivi, jonka päälle se yhdessä vaiheessa nousi.

Karhun ohi uinti ei pariskuntaa juurikaan pelottanut. Siihen vaikutti se, että vierailija oli vain pieni pentu.

– Katsottiin vain, jääkö se alueelle, mutta ei sitä näkynyt sen jälkeen, kun se nousi meidän maillemme veneiden lähelle. Ei heinikko kahissut, eivätkä oksat rapisseet. Ilmeisesti se siirtyi rannalta takaisin järvelle ja jatkoi uimista tai tallusteli eteenpäin vesirajaa pitkin.

"Hyvin mahtuu joukkoon"

Pylkkönen ei ole koskaan ennen nähnyt mökkimaillaan karhua. Alue on hänen mukaansa erämaista mäntymetsää.

– Joskus kevättalvella on karhunjäljet nähty lumilla silloin, kun karhut ovat heräilleet.

– Nyt totesimme vain, että vau, täällä näkyy olevan erämaajärven elämää. Eikä kai siinä mitään, mahtuuhan tuo karhukin hyvin joukkoon.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.

Pikkukarhu ui Tiinan mökille Pielavedellä | MTV Uutiset