Saunailta Pielavedellä sai lauantaina yllättävän käänteen, kun pikkukarhu päätti tulla uiden tervehtimään mökkiläisiä.
Tiina Pylkkönen ikuisti lauantai-iltana puoli kymmenen aikoihin Pielavedellä Pohjois-Savossa harvinaisen näyn.
Pylkkönen oli miehensä kanssa saunomassa mökillään Petäjäjärven rannalla, kun vedessä alkoi tapahtua.
Pariskunta huomasi karhun lipuvan rantaa kohti uiden.
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Pylkkönen otti kännykän käteen ja alkoi videoida näkyä sisältä ikkunan läpi.
Puoliso katseli karhun ohi uintia rohkeasta mökin terassilta. Karhu ei tästä häiriintynyt vaan jatkoi rauhallisesti uimista.
Matkaa mökkiläisiin oli Pylkkösen mukaan noin 30 metriä.
– Se oli niin lähellä, että sanoin jo, että se taitaa olla tulossa meille kahville, Pylkkönen naurahtaa.
Huvittava yksityiskohta tapauksessa oli se, että Pylkkösen koiran nimi on Nalle. Se kuitenkin nukkui koko oikean nallen ohiuinnin ajan onnellisesti saunamökin sisällä.
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Ihmismäinen veteen astelu ihastutti
Pylkkönen kertoo huomanneensa karhun jo hetkeä aiemmin, kun se lähti liikkeelle mantereelta naapurin tontilta.