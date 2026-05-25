Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ovat pitäneet tiedotustilaisuuden drooniuhkiin varautumisesta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi jo viime viikolla järjestävänsä tänään maanantaina keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan parannuksia drooniuhkiin varautumiseen ja tiedottamiseen.

Keskustelutilaisuuteen osallistui viranomaisia ja päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluehallinnosta sekä työmarkkinajärjestöistä. Keskustelutilaisuuden jälkeen Orpo ja Rantanen pitivät illalla tiedotustilaisuuden Säätytalossa.

Orpon mukaan keskustelutilaisuuden osallistujat kävivät tilannekuvan ohella keskustelua myös siitä, miten drooniuhkatilanteiden ohjeistusta ja toimintatapoja on täydennettävä tai missä asioissa tarvitaan kokonaan uudenlaisia toimintatapoja. Orpon mukaan vaaratiedottamista on kehitettävä.

– Yritetään saada mahdollisimman nopeasti aikaan selkeät ohjeet siitä, miten toimia näissä tilanteissa ja myöskin (lisätä) suomalaisten tietoisuutta droonivaarasta ja siitä että miten silloin toimitaan, Orpo kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Orpo toteaa, että suomalaisten on oltava varmoja, että poikkeustilanteissa tieto kulkee saumattomasti hyvinvointialueille ja kuntiin. Työnantajilla on Orpon mukaan tärkeä olla selvät käytännöt siitä, keiden pitää tulla töihin myös poikkeustilanteissa ja ketkä pysyvät kotona, kunnes vaara on ohi. Orpon mukaan viranomaiset tekevät nyt täysillä työtä, että asioita laitetaan parempaan kuntoon.

– Olen vakuuttunut, että tämä menee nyt hyvää vauhtia eteenpäin. Uuden edessä ollaan, muttta kyllä nämä asiat on laitettava sellaiseen kuntoon, etä suomalaiset voivat olla turvassa ja rauhassa ja jokainen tietää miten toimia.

Orpon mukaan tehtävää on paljon.

– Ja on myös joitakin ajatuksia siitä, minkälaisia lainsäädännöllisiä muutoksia täytyy tehdä, mutta palataan niihin myöhemmin.