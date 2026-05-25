Oliver Kapanen heivattiin ulos Montreal Canadiensin pelaavasta miehistöstä.

Montreal Canadiensin Oliver Kapanen pääsi pelaamaan jääkiekon NHL:n konferenssifinaalien ensimmäisessä kahdessa ottelussa Carolina Hurricanesia vastaan, mutta kolmannessa suomalaishyökkääjää kutsuu katsomo.

Kapasen tilalle kokoonpanoon nousee kanadalaishyökkääjä Joe Veleno. Kolmas ottelu pelataan Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä sarjan ollessa tasan 1–1.

Nelosketjussa hyökännyt Kapanen teki virheen edellisessä ottelussa jatkoerässä. Hän epäonnistui yrityksessään heittää kiekon päätyyn hyökkäyssiniviivalla. Carolina käänsi nopeasti ja Nikolaj Ehlers iski voittomaalin puolittaisesta läpiajosta. Osa Montrealin pelaajista oli ehtinyt lähteä vaihtoon olettaessaan, että Kapanen saisi kiekon päätyyn.

Montrealin päävalmentaja Martin St. Louis kommentoi kokoonpanovaihdosta pelipäivän aamuna.

– Kapanen on tänään ulkona kokoonpanosta, mutta se ei pakosti johdu viime pelistä. Tarvitsemme lisää jalkoja, ja Joe pystyy tuomaan niitä. Kapanen on nuori pelaaja, joka oppii koko ajan – oli hän askissa tai katsomossa, St. Louis sanoi NHL:n suomenkielisten verkkosivujen mukaan.

Montrealin kanadalaishyökkääjä Alex Newhook muisteli kokeneensa vastaavan tilanteen Colorado Avalanchessa mestaruuskeväänä 2022.

– Se on kova paikka nuorelle pelaajalle. Pelipaikan ottaminen on todella vaikeaa, kun joukkueella on leveä materiaali, mutta Kapanen on ollut hyvä pelaaja koko kauden ajan. Meillä on kaikki luotto hänen kykyihinsä, ja tarvitsemme häntä niin kuin tarvitsemme muitakin pelaajiamme, Newhook kommentoi.

Runkosarjassa täydet 82 ottelua pelannut Kapanen on viettänyt valtaosan pudotuspelikeväästä poppariosastolla. 22-vuotias suomalainen pääsi pelaamaan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella neljä matsia mutta toisella vain yhden.