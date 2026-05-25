Norja nousi lohkokakkoseksi ja tukaloitti Ruotsin asemaa entisestään.

Norja jatkoi jysäytyksiään jääkiekon miesten MM-kilpailuissa. Vuonomaa kukisti maanantaina Tshekin maalein 4–1 ja varmisti pudotuspelipaikkansa.

Norja paineli jo vajaassa seitsemässä minuutissa 2–0-johtoon Håvard Östrem Salstenin ja Michael Brandsegg-Nygårdin maaleilla. Tshekin Jaroslav Chmelar kavensi myöhemmin avauserässä, mutta Martin Rönnild ja illan toisensa tehnyt Brandsegg-Nygård nasauttivat Norjalle lisää höökiä päätöserässä.

Norja oli edellisessä koitoksessaan yllättänyt Ruotsin 3–2-voitolla. Sitä ennen se oli lähellä varsinaisen peliajan voittoa Kanadasta, mutta vaahteranlehdet tasoittivat lopussa ilman maalivahtia ja voittivat jatkoajalla 6–5.

Norja nousi Fribourgissa pelattavassa B-lohkossa sensaatiomaisesti toiseksi. Sillä on lohkokolmosen Tshekin tavoin kuudesta ottelusta 13 pistettä. 17 pistettä keränneen Kanadan lohkovoitto sinetöityi Norjan tämänpäiväisellä voitolla.

Lohkon kärkikolmikko on varmistanut pääsynsä pudotuspeleihin. Viimeksi Norja oli yltänyt kahdeksan parhaan joukkoon MM-puolivälieriin Helsingin ja Tukholman kisoissa 2012.