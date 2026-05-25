Uudenmaan drooniuhan jälkeen keskustelua on herättänyt se, tuleeko yritysten maksaa palkkaa drooniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) ja työmarkkinajärjestöt kokoontuvat tiistaina ratkomaan kiistaa siitä, tuleeko drooniuhan vuoksi kotiin jääville työntekijöille maksaa palkkaa.

Työnantajia edustavan EK:n mukaan palkkaa ei tarvitse maksaa, kun taas työntekijöitä edustavien keskusjärjestöjen mukaan palkka tulee maksaa työntekijöille, jotka jäävät kotiin drooniuhan vuoksi.

Asiaa ei puitu perusteellisesti maanantaina pääministeri Petteri Orpon (kok.) isännöimässä droonikokouksessa, mutta Orpo kertoi, että palkanmaksuvelvoitetta koskeva kiista ratkotaan erillisissä neuvotteluissa työministeri Matias Marttisen (kok.) johdolla.

– On tärkeää, että se pystytään ratkaisemaan. Ei voi niin olla, että toimeentulon takia pitäisi vaarantaa henkensä, mutta samalla pitää huolehtia siitä, että yhteiskunnan kriittiset toiminnot toimivat. Tämä on ratkaistava asia, ja tässäkin pitää toimia nopeasti, Orpo kommentoi kiistaa lyhyesti tiedotustilaisuudessa pyöreän pöydän keskustelujen jälkeen.

Nopea ratkaisu

MTV Uutisten tietojen mukaan työmarkkinaosapuolet kokoontuvat tiistaina Marttisen johdolla keskustelemaan asiasta.