EasyJetin lento laskeutui ennen aikojaan varotoimenpiteenä.
EasyJetin Egyptistä Britanniaan matkalla ollut lento joutui laskeutumaan Roomaan, kun yksi matkustajista ilmoitti, että hänen matkatavaroissaan ruumassa oleva laite on latautumassa varavirtalähteessä eli powerbankissa. Tapauksesta kertovat sekä CNN että BBC.
Matkustaja kertoi asiasta miehistölle, minkä jälkeen kapteeni teki päätöksen koneen laskeutumisesta Roomaan varotoimenpiteenä.
Lento oli lähtenyt viime tiistaina Hurghadasta ja oli matkalla Lontooseen. Se oli ehtinyt lentää noin kolme tuntia ennen kuin laskeutui Roomaan.
Matkustajat majoitettiin hotelliin ennen kuin matka jatkui Lontoon Lutonin kentälle keskiviikkona.
Varavirtalähteet ovat lentokoneessa tulipaloriski niiden sisältämien litiumakkujen vuoksi. Niitä koskevia sääntöjä on tiukennettu vuosien mittaan.
Finnair kertoo tammikuussa 2026 päivitetyllä sivullaan, että uusi lentoturvallisuusohje kieltää varavirtalähteen käytön lennolla. Finnair muistuttaa, että varavirtalähde pakataan aina käsimatkatavaroihin.
– Ruumaan menevistä matkatavaroista joudutaan päivittäin poistamaan varavirtalähteitä, akkuja, sytyttimiä ja sähkösavukkeita, Finnair kertoo sivuillaan.