Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanchen suomalaishyökkääjä Artturi Lehkonen vei 1–1-tasoituksellaan joukkueensa jatkoajalle Anaheim Ducksia vastaan. Vierasjoukkue Ducks vei ottelun lopulta voittolaukauksilla 2–1-lukemin.
Lehkonen viimeisteli kauden 17. maalinsa yhdysvaltalaishyökkääjä Brock Nelsonin ristisyötöstä kolmannen erän lopulla.
Suomalainen pelaa pisteiden valossa uransa parasta NHL-sesonkia. Hänellä on kasassa 17+20=37 pistettä. Tasaisella vauhdilla Lehkonen rikkoo kirkkaasti runkosarjan piste-ennätyksensä (52) kirkkaasti.
Ducksin Mikael Granlund osui ensimmäisenä voittolaukauskisassa. Lopullisen niitin Coloradon arkkuun iski kisan toinen onnistuja Cutter Gauthier.
Viime viikolla katkennut Anaheimin yhdeksän ottelun tappioputki on kääntynyt nyt viiden ottelun voittoputkeksi.