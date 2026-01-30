Ylivirittyneet nykyihmiset keksivät uudenlaisia keinoja selviytyä digiajassa. Yksi konkreettinen esimerkki on langallisten nappikuulokkeiden paluu ja keskittymiskykyyn auttavat analog bagit.
Ihmiset ovat väsyneitä jatkuvaan digitaaliseen ärsyketulvaan. Sosiaalinen media, näytölle puskevat sovellusilmoitukset ja pikaviestisovellusten kilkatukset rikkovat keskittymiskykyä ja uuvuttavat.
Moni uskookin, että analogisuus tekee vuonna 2026 paluun.
Katso yllä olevalta videolta, mistä on kyse ja miten niin kutsuttu keskittymiskykyyn auttava analog bag liittyy asiaan.