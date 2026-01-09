Someilmiöt syntyvät ainakin kahdella eri tavalla, kertoo somestrategi Ellen Into.

Sosiaaliseen mediaan koukuttavat someilmiöt voivat olla hyvin erilaisia, eikä niistä ole helppoa löytää yhtäläisyyksiä.

Ihmisiä koukuttavat ilmiöt voivat olla esimerkiksi syötäviä herkkuja, kuten Dubai-suklaa, tai kerättäviä hahmoja, niin kuin viime vuonna suosioon nousseet Labubu-lelut. Someilmiöt voivat liittyä myös kielenkäyttöön, kuten viime vuonna nuorten keskuudessa levinnyt hokema 6-7 eli six seven.

– Ei ole mitään yhtä selittävää tekijää, somestrategina työskentelevä Ellen Into arvioi viime vuoden isoimpia ilmiöitä Huomenta Suomen haastattelussa.

Harkittua vai sattumanvaraista?

Sosiaalisessa mediassa viraaliksi nousevat asiat voivat olla joko täysin sattumanvaraisia heittoja, mutta osassa on taustalla hyvin harkittu strategia.

– Osa näistä someilmiöistä lähtee hyvin pienen kohderyhmän eli tarkan oman porukan määrittelemänä. He luovat oman sisäpiirin vitsin ja tuovat sen someen kaikkien nähtäville, Into arvioi.

Algoritmien taika toimii toisinaan vitsien hyödyksi, mutta esimerkiksi Dubai-suklaan suosion myötä monet yritykset toivat nopeasti markkinoille omia versioitaan ja hyppäsivät ilmiöön mukaan.

– Sille siis haetaan markkinaa tai markkinoidaan, Into kertoo.

Into vahvistaa, että sosiaalisen median algoritmit on rakennettu niin, että ne ruokkivat suurten ja kansainvälisten someilmiöiden muodostumista.

– Somekanavat haluavat, että pysyt siellä ja vietät mahdollisimman paljon siinä kanavassa, etkä lähde muualle hakemaan viihdettä, Into kertoo.

Mitään yhtä varmaa kaavaa seuraavalle ilmiölle ei ole olemassa. Melko varmaa on kuitenkin se, että ilmiön täytyy herättää ihmisissä reaktoita, jotta se lähtee leviämään laajemmalle. Tästä todisteena on esimerkiksi Tiktok, joka suosii sisältöjä, jotka saavat eniten reaktioita, kommentteja ja tykkäyksiä.

Katso video: Mitkä asiat trendasivat sosiaalisessa mediassa vuonna 2025?

1:27 Videolla kerrotaan, mistä sometrendeistä vuosi 2025 tullaan muistamaan.