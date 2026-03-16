Donald Trumpin kansliapäälliköllä Susie Wilesilla on rintasyöpä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen kansliapäälliköllään Susie Wilesilla on diagnosoitu varhaisvaiheen rintasyöpä, kertoo Reuters.

Trump kertoo Wilesin ennusteen olevan erinomainen.

Hoitojensa aikana Wiles jatkaa työskentelyään Valkoisessa talossa.

– Hänen vahvuutensa ja sitoutumisensa jatkaa hoidon aikana työtä, jota hän rakastaa ja jossa hän on niin hyvä, kertoo kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää hänestä, Trump sanoi Truth Social -viestissään.

Wiles johti Trumpin paluukampanjaa vuonna 2024. Häntä on pidetty yhtenä Trumpin tärkeimmistä poliittisista neuvonantajista, joka on johtanut Valkoista taloa kurinalaisemmin kuin Trumpin ensimmäisellä kaudella.