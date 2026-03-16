Christel ja Jori Roosberg kertovat Maria Veitolalle uusperhe-elämästään.

Maanantaina 16. maaliskuuta MTV3-kanavalla esitettävässä Yökylässä Maria Veitola -jaksossa toimittaja-juontaja Maria Veitola yöpyy muusikkopariskunta Christel "Chisu" Roosbergin ja Jori Roosbergin luona näiden Porvoossa sijaitsevalla "ranchilla".

Illallisen lomassa Roosbergit kertovat Veitolalle uusperhe-elämästään. Christelillä on yksi lapsi aiemmasta suhteestaan ja Jorilla kaksi.

Christelin mukaan uusperhe-elämässä vaikeinta ovat etäisyys ja välimatkat.

– Se aiheuttaa meille molemmille syyllisyyttä. Minulle se aiheuttaa sitä, että vitsi, minä olen porvoolainen ja nyt hän tulee tänne, tiedättekö, että minä aiheutan kahdelle lapselle isoa tuskaa, koska olen tämä Porvoossa asuva äpärä, Christel sanoo Jorin kompatessa häntä.

Jori ja Christel Roosbergin uusperheeseen kuuluu kolme lasta.

Hopeareunus on kuitenkin se, että heidän uusperheensä on viisikkona mahtava tiimi. Christel liikuttuu kertoessaan heidän lastensa keskinäisestä suhteesta.

– Meidän lapsemme – minua rupeaa itkettämään – rakastavat toisiaan. Se on tosi kaunista ja kauhean harvinaista. Minulla on tosi hyvät suhteet sinun lapsiisi. He ovat tosi tärkeitä, Christel sanoo kyynelsilmin.