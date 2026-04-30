Alaikäinen lapsi todisti väkivallantekoa Turun Haritussa.
Lounais-Suomen poliisin esitutkinta Turun Haritussa tapahtuneesta surmatyöstä on valmistumassa.
Henkirikos tapahtui 3. maaliskuuta.
Poliisi epäilee 43-vuotiaan miehen surmanneen entisen puolisonsa yksityisasunnossa Savonkadulla.
– Väkivallanteon aikana asunnossa oli paikalla myös alaikäinen perheenjäsen, jonka epäillään joutuneen tilanteessa miehen pahoinpitelemäksi.
Rikosnimike on vaihtunut
Aikaisemmin tapahtunutta tutkittiin tappona. Poliisi kuitenkin epäilee, että tekoa oli suunniteltu kauemmin ja sen toteuttamiseen oli varauduttu.
Nyt tapahtunutta tutkitaan murhana.
– Lisäksi tekotavan voidaan katsoa olleen kokonaisuutta arvioiden raaka ja julma. Henkirikoksen tekemiseen käytettiin fyysisen väkivallan lisäksi teräasetta, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Järvenpää Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Epäilty ei ole kommentoinut tapahtumia poliisille mitenkään.
Poliisilla on kuitenkin käsitys ja oletus surmateon motiivista.