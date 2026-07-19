Grillatessa ei kannata hötkyillä, mutta voiko vähän oikaista?

Grillaaminen lienee yksi suomalaisten lempipuuhista kesäaikaan. Parhaimpaan lopputulokseen pääsee useimmiten silloin, kun grillaamiseen varaa riittävästi aikaa.

Kiireessä ja liian kylmässä grillissä paistetuista tuotteista saattaa jäädä käteen vain paha mieli.

Voiko pakastettuja tuotteita grillata sulattamatta?

Mutta onko oikotietä onneen? Voiko esimerkiksi pakastettuja tuotteita grillata suoraan pakkasesta sulattamatta niitä ensin? Kysyimme asiaa Marttojen johtavalta ruoka-asiantuntijalta Marjo Rantapusalta.

– Riippuu tuotteesta – suoraan pakastimesta voi grillata esimerkiksi leipää, kasviksia ja jotain mereneläviä. Jos tuotteessa on paketti, tarkista kypsennysohjeet aina pakkauksesta, Rantapusa sanoo.

Grillattavan lihan osalta pätee kuitenkin hieman eri säännöt. Rantapusan mukaan liha tulee aina sulattaa ensin jääkaapissa tasaisen kypsyyden takaamiseksi.

– Liha kannattaa nostaa jääkaapista huoneenlämpöön ennen grillausta, jotta se ruskistuu hyvin ja pysyy mehevänä.

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