Lauantaina alkaneet rankkasateet ovat siirtymässä päivän aikana itään. Vettä on illan ja yön aikana satanut paikoin erittäin rankasti.

Rankkasateet ovat pyyhkineet ja pyyhkivät vielä tänään Suomen yli. Paikoin on varoiteltu ankarasta vedentulosta ja ukkosista.

Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko kertoo ennusteiden pitäneen hyvin paikkaansa. Vettä on satanut kymmeniä millimetrejä eri puolilla Suomea. Yksi paikkakunta korostuu Alangon kartalla.

– Multialla Karhilan mittauspisteellä on saatu lukemaksi 106.6 millimetriä. Se on puolentoista kuukauden sateet, kun keskiarvo kuukaudessa on noin 60 millimetriä, Alanko kertoo.

Lauantaina illalla ja viime yönä sateet painottuvat maan länsi- ja keskiosaan. Päivän aikana ne jatkavat matkaansa koilliseen ja itään.

Illalla MTV:n meteorologi Mette Mannonen kertoi puoli kymmenen aikaan, että eniten vettä oli tullut Juupajoella, jossa on satanut 51,9 millimetriä. Tampereella vettä on tullut jo 47,1 millimetriä. Lisäksi Kuopiossakin on satanut 45 millimetriä.

Tänään sunnuntaina sateet painottuvat maan itäosaan. Lännessä sää muuttuu poutaisemmaksi. Lämpötilat ovat selkeillä alueilla 15-20 astetta, mutta sadealueilla lämpötila voi jäädä jopa 10 asteen tuntumaan.

– Aika koleaa on, kun sää viilentää ilmaa, Alanko kommentoi heinäkuun lämpötiloja.

Maanantain vastaisena yönä sateet väistyvät myös idästä. Maanantaina lähes koko maassa on poutaa.