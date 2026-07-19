Voimakas myrsky on keskeyttänyt konsertin ja aiheuttanut laajat evakuoinnit Italiassa Milanossa.
Milanossa kymmenet tuhannet konserttikävijät joutuvat suojautumaan kiireellä, kun alueelle nousi yhtäkkiä kunnon myrsky. Kovat tuulet sekä rakeet aiheuttivat turvallisuusuhan.
Käynnissä oli supersuositun puertoricolaisen Bad Bunnyn ulkoilmakonsertti.
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Puertoricolainen supertähti Bad Bunny esiintyi Milanossa osana maailmankiertuettaan. Konsertti kuitenkin jouduttiin keskeyttämään äkillisen ja rajun myrskyn takia.Copyright © 2026 BACKGRID, Inc./All Over Press
Sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden perusteella voi päätellä, että myrsky nousi todella nopeasti. Ihmiset hakivat suojaa erilaisten vaatteiden, sateenvarjojen ja muiden tavaroiden alta.
Paikallisen median mukaan alueelta evakuoitiin peräti 80 000 ihmistä, kun myrsky vain voimistui.