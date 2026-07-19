Korvauskiista Pandemrix-sikainfluenssarokotteen aiheuttamista narkolepsiatapauksista sai Suomessa viimein pisteen.
Pandemrix-asian käsittely on päättynyt Helsingin hovioikeudessa. Lääkevahinkovakuutuspooli hylkäsi osan korvaushakemuksista.
Helsingin käräjäoikeus kuitenkin määräsi vuonna 2022 poolin maksamaan korvauksia useille sairastuneille.
Sekä pooli että narkolepsiaan sairastuneet valittivat hovioikeuteen. Osa sairastuneista vaati hovioikeutta korottamaan poolin maksettaviksi tuomittuja oikeudenkäyntikorvauksia, mutta oikeus hylkäsi valitukset viime kesänä.
Osa sairastuneista sopi asian tuomioistuinsovittelussa poolin kanssa. Hovioikeus antoi asiasta päätökset syksyllä 2024. Osapuolet eivät hakeneet valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.