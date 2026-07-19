Kirjailija ja mediapersoona Mika "Immu" Ilménin on ottanut arvokkaita kultahampaita suuhunsa.

Mediapersoona Mika "Immu" Ilmén vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.

Ohjelmassa selviää, että miehen suu on täynnä kultaa.

– Joskus kun joku arkeologi kaivaa minut mullasta, niin se voi käydä kaljoilla sitten näillä hampailla.

Mies on joutunut uusimaan hampaitaan kamppailuharrastuksen vuoksi.

– Saat paljon tillikkaa tähän ja se hajottaa sitä kiillettä siellä. Niitä on pitänyt vähän korjailla. Minulla on sellaiset titaanilevyt ja siihen on se kultaklöntti laitettu päälle.

Ilmén kertoo suussa olevan kultaa 25 000 euron arvosta.

Mihin Immu törsää ja onko hän parisuhteessa?