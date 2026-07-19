Norjan Drammenissa palokunta keskittyi viime yön suurpalon valvontaan.
Ruotsalainen uutistoimisto TT kertoo, että viileä ja kostea sää on helpottanut tilannetta. Yön aikana on satanut jonkin verran.
Tulipalo on tuhonnut yli 100 asuntoa ja pakottanut yli 400 ihmistä evakkoon. Ketään ei ole ilmoitettu kadonneeksi. Monet asukkaista etsivät kuitenkin yhä lemmikkejään.
Poliisi ilmoitti eilisiltana, että perjantaina alkaneen palon leviämisriski on pienentynyt.
Palon syttymissyy on yhä epäselvä. Poliisi on torjunut spekulaatiot terrori-iskusta.