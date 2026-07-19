Susanna Penttilä opettaa poikaansa ajamaan autoa.

Pitkän linjan yrittäjä ja mediapersoona Susanna Penttilä vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella. Penttilällä on pian täysi-ikäinen poika, jonka kanssa he ovat läheisiä.

– Opetan häntä ajamaan autoa. Olemme läheisiä. Olen kiltti ja herttainen, aito ja läsnäoleva äiti.

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Penttilä kertoo pitäneen poikansa pois julkisuudesta.

– Olen aina pitänyt perheen pois julkisuudesta. Se on pyhä ja yksityinen asia. Siinä vaiheessa, kun hän on 18-vuotias, niin hän voi itse valita, että haluaako olla.

– Haluan, että minulla on oma yksityinen elämä. Se ei ole julkista viihdettä, Penttilä summaa.

Onko Susannalle tehty kauneusleikkauksia ja paljonko hän tienaa?