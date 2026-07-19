Kipulääkkeiden ja alkoholin käyttö yhdessä ei ole suositeltavaa, mutta jos päänsärky tai muu kipu yllättää kesken kesäisen juhlinnan, kannattaako valita tulehduskipulääke, kuten ibuprofeeni, vai parasetamoli helpottamaan oloa?

Etenkin kesäisissä riennoissa kannattaa muistaa kiinnittää huomiota siihen, millä särkylääkkeellä hoitaa kipujaan, jos on nauttinut alkoholia.

Tulehduskipulääkkeisiin, kuten ibuprofeeniin ja ketoprofeeniin, voi liittyyä alkoholin kanssa yhdessä käytettynä munuaisia rasittava ominaisuus, joka korostuu etenkin, jos alkoholia on nauttinut niin runsaasti, että se on aiheuttanut elimistöön nestehukkaa.

Etenkin lämpimällä kesäkelillä asia on syytä pitää mielessä, kun nestehukkaa aiheutuu myös hikoilun myötä.

Tulehduskipulääkkeet silti turvallisempi vaihtoehto

Jos kipulääkettä kuitenkin tarvitsee, ja alla on alkoholiannoksia, ovat tulehduskipulääkkeet silti turvallisempi vaihtoehto kuin parasetamoli, kertoo apteekinhoitaja, proviisori Hanna Ylä-Rautio Yliopiston apteekista.

– On tärkeä noudattaa käyttöohjeita ja -suosituksia ja muistaa, että etenkin pitkään käytettynä tulehduskipulääkkeet yhdessä alkoholin kanssa saattavat myös ärsyttää ruoansulatuskanavaa. Satunnaisesti, esimerkiksi päänsärkyyn otettaessa, nämä haittavaikutukset eivät yleensä tule kuitenkaan esille.

Sen sijaan parasetamolia Ylä-Rautio ei suosittele alkoholin vaikutuksen alaisena otettavan.

– Yhteiskäyttö saattaa altistaa maksavaurioille jopa normaaleilla annoksilla.