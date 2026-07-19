Ukraina iski lauantaina varastorakennukseen Venäjällä. MTV:n saama video paikalta näyttää arjen kerrostalon pihalla.

Seitsemän varastotyöntekijää sai surmansa ja kymmeniä loukkaantui, kun Ukraina iski drooneilla Elektrostalin kaupungissa olevaan varastorakennukseen Venäjällä.

Kaupunki sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Moskovan keskustasta itään. Isku tapahtui varhain lauantainaamuna.

Uutistoimisto Reuters on vahvistanut yllä olevalla videolla olevan toisen osuuden aitouden. Reutersin video täsmää myös MTV Uutisten haltuun saaman videon kanssa.

Lapsi keinuu savun keskellä

MTV:n lähde Venäjällä kertoo kuvanneensa yllä olevan videon alkuosan kerrostalokotinsa parvekkeelta Noginskin kaupungissa noin kymmenen kilometriä Elektrostalista pohjoiseen. Videon kuvaajan henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

Videolla jättimäinen savupatsas maalaa taivaan mustaksi samalla, kun kerrotalokompleksin pihalla lapsi keinuu oletettavasti isänsä kanssa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi Ukrainan iskeneen kahteen logistiikkakeskukseen, joita Venäjä käyttää toimittaakseen komponentteja dronetuotantoa ja navigointilaitteiden valmistusta varten.

Venäläismediat Interfax ja Tass uutisoivat sunnuntaina aamulla, että palo on saatu vasta nyt noin vuorokauden jälkeen sammutettua. Medioiden mukaan iskussa loukkaantui 61 ihmistä.

Katso videot yltä.

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