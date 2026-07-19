Tuukka Taponen putosi kakkosruudusta seitsemänneksi F3-luokan pääkilpailussa Belgiassa.
Kakkosruudusta lähtenyt Taponen sai erinomaisen startin ja syöksyi heti lähdössä Freddie Slaterin ohi kisan kärkeen.
Johtoasema ei kuitenkaan kestänyt muutamaa mutkaa pidemmälle, sillä Hiyu Yamakoshi syöksyi suomalaisen ohi Kemmelin suoran päätteeksi.
Kisasta muodostui Taposelle lopulta vaikea. Hän valahti lopputuloksissa aina seitsemänneksi asti. Kisan voittoon ajoi Ernesto Rivera.
Taponen oli seitsemäs myös lauantain sprinttikilpailussa. Tuohon kisaan hän lähti yhdeksännestä lähtöruudusta.