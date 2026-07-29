Jatkuva parjaaminen naapurirauhan rikkomisesta toi miehelle tuomion. Oikeus katsoi hänen yrittäneen valhein järjestää naapurilleen häädön.
Naapuriaan perättömästi häiritseväksi metelöijäksi panetellut mies tuomittiin sakkoihin. Takana oli vuosien piina.
Kyseessä oli espoolainen kerrostaloyhtiö, jonka kolmannessa kerroksessa uhri asui. Syytetty oli muuttanut hänen alakertaansa ja jonkun aikaa muutosta tämä oli alkanut tehdä yläkerran naapuristaan häiriöilmoituksia.
Eräänkin kerran mies oli väittänyt uhrin mukaan väittänyt tämän metelöineen asunnossa joulun aikaan, vaikka tämä oli ollut viettämässä joulua satojen kilometrien päässä.
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Naapurin valitukset poikivat asukkaalle varoituksen
Asukkaalle kasvokkain esitetyt valitukset muuttuivat isännöitsijälle tehdyiksi häiriöilmoituksiksi ja muille naapureille kerrotuiksi valituksiksi. Alakerran naapuri väitti miehen metelöivän vuorokauden ajasta riippumatta, ja metelöinnin liittyvän tämän asunnossaan luvatta harjoittamaan liiketoimintaan.
Mies antoi ymmärtää, että hänen yläkerrassaan nikkaroitaisiin huonekaluja miehen työhön liittyen. Isännöitsijä kävi sittemmin asunnossa huoneistotarkastuskäynnillä toteamassa, ettei asunnossa ollut merkkejä nikkaroinnista.
Mies oli saanut eräät toiset naapurinsa allekirjoittamaan lausunnon naapurinsa metelöinnistä. Oikeudessa lausunnon kirjoittajaksi merkitty naapuri kuitenkin kertoi, ettei hän ollut itse kuullut kuvattuja ääniä, vaan lausunto perustui miehen hänelle kertomaan.