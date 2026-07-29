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Mies valitti vuosia naapurin metelöivän: Saikin itse tuomion

Mies oli saanut eräät toiset naapurinsa allekirjoittamaan lausunnon naapurinsa metelöinnistä. Oikeudessa lausunnon kirjoittajaksi merkitty naapuri kuitenkin kertoi, ettei hän ollut itse kuullut kuvattuja ääniä, vaan lausunto perustui miehen hänelle kertomaan.

Asukkaalle kasvokkain esitetyt valitukset muuttuivat isännöitsijälle tehdyiksi häiriöilmoituksiksi ja muille naapureille kerrotuiksi valituksiksi. Alakerran naapuri väitti miehen metelöivän vuorokauden ajasta riippumatta, ja metelöinnin liittyvän tämän asunnossaan luvatta harjoittamaan liiketoimintaan.

Kyseessä oli espoolainen kerrostaloyhtiö, jonka kolmannessa kerroksessa uhri asui. Syytetty oli muuttanut hänen alakertaansa ja jonkun aikaa muutosta tämä oli alkanut tehdä yläkerran naapuristaan häiriöilmoituksia.

Naapuriaan perättömästi häiritseväksi metelöijäksi panetellut mies tuomittiin sakkoihin. Takana oli vuosien piina.

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Valitusten jatkuessa isännöitsijä oli miehen ilmoitusten perusteella antanut uhrille huomautuksen ja varoituksen.

Uhri nauhoitti kotiaan todistaakseen hiljaisuuden

Uhrin kertomuksen mukaan naapuri oli ehdottanut hänelle asuntojen vaihtoa, mihin hän ei ollut suostunut. Hän uskoikin tapahtumien taustalla olleen pyrkimys saada hänelle häätö.