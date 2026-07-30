Suomessa omavaraisuus turvaa elintarvikehuoltoa, mutta kansainväliset häiriöt voivat näkyä erityisesti niissä maissa, joissa tuontiriippuvuus on suurempi.

Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa nopeasti leviävät metsä- ja maastopalot eivät näytä laantumisen merkkejä. Tuoreimpien sääennusteiden mukaan lämpötilat ovat jälleen nousussa.

Huomenta Suomessa vierailivat WWF:n kansainvälinen metsäasiantuntija Maija Kaukonen, sekä johtava varautumisasiantuntija Miika Ilomäki Huoltovarmuuskeskuksesta keskustelemassa siitä, kuinka Eurooppaa kärventävät palot näkyvät ruokakauppojen hyllyillä.

Kaukosen mukaan vielä palot eivät vaikuta suoranaisesti ruoan tuotantoon, mutta ympäristölle ja ihmisten elinolosuhteille vaikutukset ovat olleet tuhoisia.

– Vaikutukset ovat laajat ihmisille, luonnolle ja laajemmalle yhteiskunnalle. Koska palot jatkuvat, vielä ei voida tehdä kokonaisarviointia. Joka tapauksessa vaikutukset ovat isot ja negatiiviset.

Ilomäki toteaa, että Suomen omavaraisuusaste elintarvikkeiden osalta on hyvin korkea.

– 80 prosenttia syömästämme ruoasta tuotetaan Suomessa eli olemme vain 20 prosenttia tuonnin varassa. Eli suuria vaikutuksia ei heti näy.

Ilomäen mukaan esimerkiksi Ruotsissa omavaraisuus on noin 50–60 prosenttia ja Norjassa vain noin 40 prosenttia.

– Ne ovat niitä maita, joissa globaalit häiriöt ruoan tuotannossa saattavat alkaa näkyäkin. Vaikutukset näkyvät ennen kaikkea globaaleilla markkinoilla.

Ilomäki toteaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Suomessa kasvukausien pitenemisinä ja sään ääri-ilmiöinä.

– Esimerkiksi kasvien jalostus on asia, jolla näihin pyritään vastaamaan. Se, että saadaan uusi laji, voi kestää 10–15 vuotta eli nopeita ratkaisuja ei löydy.